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ile hastalıklara veda edin! Tam bir vitamin deposu...

Paketli gıdalar, zamanla vücudu zehirliyor. Bağırsak sorunlarına zemin hazırlıyor. C vitamini deposu ise mikropları temizliyor. Hastalıklardan koruyor...

Hastalıklara limon sıkın!

Uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Toprakta yetişen doğal besinler, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Tansiyondan e, romatizmadan şekere kadar yüzlerce hastalıktan korunmada doğal besinler ilaç etkisi gösteriyor. Kitapları satış rekorları kıran Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, toksinlerin zararlı etkilerine değiniyor. Vücuda zarar veren toksinlerin kansere bile zemin hazırladığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

KARACİĞERDE BİRİKİR
Çevresel faktörler ve tüketilen besinler, vücutta zararlı maddelerin yani toksinlerin birikmesine neden oluyor. Bu toksinler, karaciğer, böbrek, idrar, dışkı, solunum ve ter ile vücuttan dışarı atılıyor. Ancak son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişmesi, vücudun çalışmasını da olumsuz etkiliyor. Trans yağ içeren paketli gıdalar ve tarım ilaçlarını vücuttan atmak artık eskisi kadar mümkün olmuyor. Dünyamız kirlendikçe bedenimiz de kirleniyor. Bu durum, birtakım rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

KANSERE NEDEN OLUR
Vücutta biriken toksinler; yorgunluk, güçsüzlük, aşırı uykusuzluk, kas ve eklem ağrıları, kanser, bağırsak hastalıkları, sinirlilik ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Vücuda ve yaşamsal organlara zarar veren toksinlerden arınmada, detoks yöntemleri etkili oluyor. Bunun için önce bağırsakları temizlemek gerekiyor. Toksinlerin vücuttan daha kolay atılması için alkollü, kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Bunların yerine kivi, elma, üzüm, ananas, kırmızı erik gibi taze ve organik sebze meyvelerin tercih edilmesi öneriliyor.

HURMA YİYİN
Mevsim sebze ve meyveleri, detoksu destekliyor. Kiraz, böğürtlen, rezene, çilek, vişne, turp, lahana, brokoli, kabak, karnabahar ıspanak ve havuç; lifli içeriği ile hem bağırsakların çalışmasını düzenliyor hem de vücudu temizliyor. Avokado, hurma, portakal, greyfurt, ahududu ve böğürtlen de detoks etkisi gösteriyor...

PANCAR TÜKETİN
Nazlıkul, zararlı kimyasallardan arınmak için şunların yapılmasını öneriyor:
Güne yarım ilave edilmiş bir bardak ılık suyla başlayın.
Çok gerekli olmadıkça ağrı kesici içmeyin.
Kahveyi abartmayın.
Günde 2-2.5 litre su için.
Günde en az üç öğün yemek yiyin.
Her gün beş porsiyon sebze tüketin.
Sebze ve meyve suyu karışımlarını evde yapın. İçerisine pancar, elma, papaya, kavun ve kivinin olmasına özen gösterin.

PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL - SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: AŞK BAĞIRSAKLARI KORUR!

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