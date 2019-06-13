Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini, bağışıklığı güçlendiriyor. Vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Beyin hücrelerini besleyen yaban mersini, Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Sindirimi düzenleyerek kabızlığı bitiriyor. Yağ yakıcı etki gösteriyor. Yaşlanmaya bağlı göz hasarlarını gideriyor.
- Sağlık
- 13.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.