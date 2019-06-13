Bugünkü
Takvim

bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor

Şifanın mor hali
Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini, bağışıklığı güçlendiriyor. Vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Beyin hücrelerini besleyen , Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Sindirimi düzenleyerek kabızlığı bitiriyor. Yağ yakıcı etki gösteriyor. Yaşlanmaya bağlı göz hasarlarını gideriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYaban mersini bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri