Romantik tarçın

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını dindirir, ağız kokusu giderir.
Kanı temizler. Enfeksiyonlardan korur.
Sivilceleri tedavi eder.
Kan şekerini dengeler.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını dindirir, ağız kokusu giderir.
Kanı temizler. Enfeksiyonlardan korur.
Sivilceleri tedavi eder.
Kan şekerini dengeler.
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