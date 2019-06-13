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Romantik tarçın

Romantik tarçın
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını dindirir, ağız kokusu giderir.
Kanı temizler. Enfeksiyonlardan korur.
Sivilceleri tedavi eder.
Kan şekerini dengeler.

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