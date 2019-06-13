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Kavunla güzelleşin

Kavunla güzelleşin
Zaman içerisinde yüzde oluşan kırışıklıklar, özellikle kadınları mutsuz ediyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, bazı tüketilen besinlerin kırışıklık oluşumunu engellediğini söylüyor. İçerdiği omega-3 sayesinde balığın kırışıklıkları azalttığını ve cildi beslediğini belirtiyor. Yine A vitamininden zengin brokoli, ıspanak, maydanoz, pırasa ve bezelyenin cildi daha parlak gösterdiğini vurguluyor. "Portakal, limon, çilek, kavun ve rezene, ciltte kolajen üretimini artırır. Yaşlanma belirtilerini geciktirir" diyor.

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