Pıhtı hayatı tehdit ediyor

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, pıhtılaşmanın her yaştan bin kişiyi tehdit ettiğini söyledi. Şu bilgileri verdi:
Pıhtının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatler pıhtı (tromboz) sorununa zemin hazırlar. Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye'de 30 bin kişi buna bağlı hayatını kaybediyor. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar, kalp krizi veya inmeyle sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamardaki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa ölüm veya kronik hastalıklara yol açabiliyor.
Pıhtı sorunu daha çok hangi yaşlarda görülüyor?
Her yaşta görülebilse de, 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranda görülüyor. Sigara içimi ve obezite de, pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor.
Bu hastalık ne gibi şikayetlere yol açıyor?
Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. Özellikle pıhtı miktarı az ya da küçük damarlardaysa fark edilmeyebiliyor. En sık görülen belirtilerse, etkilenen bacakta ağrı, şişme ve yürümeyle bu şikâyetlerin artmasıdır. Baldırı avucunuzla sıkınca hassasiyet artabiliyor. Bu belirtilere nefes darlığı, göğüs ağrısı ve derin nefes alırken ağrı eşlik ediyorsa oluşan pıhtı akciğerlere atmış olabilir.
Pıhtının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatler pıhtı (tromboz) sorununa zemin hazırlar. Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye'de 30 bin kişi buna bağlı hayatını kaybediyor. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar, kalp krizi veya inmeyle sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamardaki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa ölüm veya kronik hastalıklara yol açabiliyor.
Pıhtı sorunu daha çok hangi yaşlarda görülüyor?
Her yaşta görülebilse de, 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranda görülüyor. Sigara içimi ve obezite de, pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor.
Bu hastalık ne gibi şikayetlere yol açıyor?
Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. Özellikle pıhtı miktarı az ya da küçük damarlardaysa fark edilmeyebiliyor. En sık görülen belirtilerse, etkilenen bacakta ağrı, şişme ve yürümeyle bu şikâyetlerin artmasıdır. Baldırı avucunuzla sıkınca hassasiyet artabiliyor. Bu belirtilere nefes darlığı, göğüs ağrısı ve derin nefes alırken ağrı eşlik ediyorsa oluşan pıhtı akciğerlere atmış olabilir.
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