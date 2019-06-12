Omuz ağrısını ciddiye alın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, günlük yaşamda sık karşılaşılan omuz ağrısının ihmal edilmemesini önerdi. Şu bilgileri verdi:
Omuz ağrısının sık görülmesinin sebebi nedir?
Omuzlar, vücudun en hareketli eklemlerinden birisidir. Hareketlilik omzumuzun kolayca sakatlanmasına da sebep oluşturur.
Bu problemler omuzu başın üzerine kaldırma durumunda ya da ani bir zorlanma sonucunda tekrarlayabilir. Omuzda ağrı oluşturabilecek birçok farklı hastalık olabilir.
Omuz ağrısı hangi hastalıklardan kaynaklanır?
Omuz ekleminin yaşa bağlı ya da daha önceden geçirilmiş kazalara bağlı kireçlenmesi, şeker hastalığına bağlı omuz ekleminde donma, omuzun sıkışma sendromu ve tendon iltihaplanmaları bu ağrı sebeplerinin en sık görülenleridir.
Omuz ağrısı, kimlerde daha çok görülüyor?
Hastalık, her yaşta sık görülebilir.
Bununla birlikte 50 yaş üstü kadınlarda ve genç yaş grubu spor yapan erkeklerde daha sık görülür.
Bu rahatsızlığın tedavisi nasıl olmalıdır?
Tedavi için öncelikle rahatsızlığın tam sebebinin anlaşılması gerekir.
Bu sebeple tedavi yöntemine karar vermeden önce kullanılabilecek farklı tanı testleri vardır. Bu testler uygulanmadan kesinlikle tedaviye başlanamaz. Omuzu ilgilendiren hastalıklar birden fazla olduğu gibi bu hastalıkların tedavileri de birden fazladır. Önemli olan uygun hastaya uygun tedavi yöntemini vermektir.
1 aydan uzun süren omuz ağrınız oluyorsa mutlaka doktora başvurun.
Omuz ağrısının sık görülmesinin sebebi nedir?
Omuzlar, vücudun en hareketli eklemlerinden birisidir. Hareketlilik omzumuzun kolayca sakatlanmasına da sebep oluşturur.
Bu problemler omuzu başın üzerine kaldırma durumunda ya da ani bir zorlanma sonucunda tekrarlayabilir. Omuzda ağrı oluşturabilecek birçok farklı hastalık olabilir.
Omuz ağrısı hangi hastalıklardan kaynaklanır?
Omuz ekleminin yaşa bağlı ya da daha önceden geçirilmiş kazalara bağlı kireçlenmesi, şeker hastalığına bağlı omuz ekleminde donma, omuzun sıkışma sendromu ve tendon iltihaplanmaları bu ağrı sebeplerinin en sık görülenleridir.
Omuz ağrısı, kimlerde daha çok görülüyor?
Hastalık, her yaşta sık görülebilir.
Bununla birlikte 50 yaş üstü kadınlarda ve genç yaş grubu spor yapan erkeklerde daha sık görülür.
Bu rahatsızlığın tedavisi nasıl olmalıdır?
Tedavi için öncelikle rahatsızlığın tam sebebinin anlaşılması gerekir.
Bu sebeple tedavi yöntemine karar vermeden önce kullanılabilecek farklı tanı testleri vardır. Bu testler uygulanmadan kesinlikle tedaviye başlanamaz. Omuzu ilgilendiren hastalıklar birden fazla olduğu gibi bu hastalıkların tedavileri de birden fazladır. Önemli olan uygun hastaya uygun tedavi yöntemini vermektir.
1 aydan uzun süren omuz ağrınız oluyorsa mutlaka doktora başvurun.
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