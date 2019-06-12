Kuruyemişlerin gücü adına

Hemen herkesin tükettiği kuruyemişler, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu koruyor. Fındıktan bademe, fıstıktan leblebiye kadar hangi kuruyemişin hangi hastalığa iyi geldiği şöyle özetleniyor:
FINDIK: Kuvvet verir. Yüksek kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Kansızlığı engeller. Kanserden korur.
BADEM: Omega-3 bakımından zengindir. Zihin yorgunluğunu alır. Böbrek ve mesane sağlığını korur.
ANTEP FISTIĞI: Kolesterolü dengeleyerek kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini düzenler. Saç dökülmesini önler.
BEYAZ LEBLEBİ: Mide suyunu çeker. Tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur. Anne sütünü artırır.
SARI LEBLEBİ: Reflü ve gastrit şikâyetlerini azaltır. Böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Böbrek taşlarının düşürür. Ses kısıklığına engel olur.
CEVİZ: Egzama hastalığının doğal ilacıdır. Alzheimer riskini azaltır. Prostat kanserine karşı koruma sağlayan ceviz, kalp hastalıklarını önler. Düzenli olarak günde 3-4 tane tüketilmesi gerekir.
FINDIK: Kuvvet verir. Yüksek kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Kansızlığı engeller. Kanserden korur.
BADEM: Omega-3 bakımından zengindir. Zihin yorgunluğunu alır. Böbrek ve mesane sağlığını korur.
ANTEP FISTIĞI: Kolesterolü dengeleyerek kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini düzenler. Saç dökülmesini önler.
BEYAZ LEBLEBİ: Mide suyunu çeker. Tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur. Anne sütünü artırır.
SARI LEBLEBİ: Reflü ve gastrit şikâyetlerini azaltır. Böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Böbrek taşlarının düşürür. Ses kısıklığına engel olur.
CEVİZ: Egzama hastalığının doğal ilacıdır. Alzheimer riskini azaltır. Prostat kanserine karşı koruma sağlayan ceviz, kalp hastalıklarını önler. Düzenli olarak günde 3-4 tane tüketilmesi gerekir.
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