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Kuruyemişlerin gücü adına

Kuruyemişlerin gücü adına
Hemen herkesin tükettiği kuruyemişler, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu koruyor. bademe, fıstıktan leblebiye kadar hangi kuruyemişin hangi hastalığa iyi geldiği şöyle özetleniyor:

FINDIK: Kuvvet verir. Yüksek kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Kansızlığı engeller. den korur.

BADEM: Omega-3 bakımından zengindir. Zihin yorgunluğunu alır. Böbrek ve mesane sağlığını korur.

ANTEP FISTIĞI: Kolesterolü dengeleyerek kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini düzenler. Saç dökülmesini önler.

BEYAZ LEBLEBİ: Mide suyunu çeker. Tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur. Anne sütünü artırır.

SARI LEBLEBİ: Reflü ve gastrit şikâyetlerini azaltır. taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Böbrek taşlarının düşürür. Ses kısıklığına engel olur.

CEVİZ: Egzama hastalığının doğal ilacıdır. Alzheimer riskini azaltır. Prostat kanserine karşı koruma sağlayan ceviz, kalp hastalıklarını önler. Düzenli olarak günde 3-4 tane tüketilmesi gerekir.

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