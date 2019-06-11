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Yeşilbiberle gözler keskin

Yeşilbiberle gözler keskin
Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor. Yine portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi C vitamini içeren besinlerin katarakttan koruduğunu belirten uzmanlar, ", fındık ve yer fıstığı tüketin. çekirdeği yiyin" tavsiyesinde bulunuyor.

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