Reflü dişleri çürütür

Boğaz reflüsü, mide asidinin yemek borusunun üst kısmına hatta ses tellerine kadar ulaşması sonucu ortaya çıkıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Genç, bu hastalığın ses kısıklığı, geçmeyen öksürük nöbetleri ve boğazda ağrı gibi şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. Hastalığın doğru tespitinin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Halil Genç, doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Asitli ve baharatlı gıdalardan uzak durulmasını öneriyor. Tedavi edilmeyen reflünün ağız sağlığını da bozduğunu belirten Dr. Genç, şöyle devam ediyor: "Özellikle ses tellerinde nodul oluşumları, dişlerde bozulmalar, sinüzit, geçmeyen kronik öksürük görülür. Araştırmalara göre özellikle astım ataklarının alevlenmesinde boğaz reflüsü etkili olabilmektedir."
- Sağlık
- 11.06.2019
- Gazete
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