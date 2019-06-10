Varikosel babalığa engel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Büyükalpelli, erkeklerde kısırlığa neden olan varikosel hastalığı hakkında bilgi verdi. Şunları söyledi:
Hangi durumlarda kısırlıktan şüphelenmek gerekir?
Evli çiftlerin 1 yıl korunmasız ve düzenli birlikteliklerine rağmen gebelik elde edememelerine infertilite (kısırlık ) denir. Evli çiftlerin 1 yıl içinde yüzde 80-85'inde gebelik olur. Olmazsa, olası bir kısırlık varsayılır. Kısırlık problemli çiftlerin yaklaşık yüzde 5'inde erkek sebepli, yüzde 5'inde kadın sebepli ve yaklaşık yüzde 5'inde ise hem erkek hem kadın sebepli bulunur.
Varikosel rahatsızlığı, hangi şikayetlere neden olur?
Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Bazen ilerlemiş varikoselliler testislerde ağrı, küçülme ve dolgunluk hissi gibi şikayetlere neden olabilirler.
Varikosel nasıl teşhis edilir? Hangi tedavi yöntemleri kullanılır?
Varikosel yumurtalıkların muayene edilmesi ve ultrasonografik inceleme ile tespit edilir. Varikoselin tek tedavisi ameliyattır. Kısırlık şikayeti olan varikoselli erkeklerde, çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda ve testislerinden biri diğerine göre anlamlı küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde cerrahi tedavi önerilir.
Erkeklerde kısırlığa yol açan diğer sebepler nelerdir?
Sigara kullanımı, sperm oranlarını büyük oranda etkiler. Sigara dumanı karbonmonoksit ve nikotin gibi 3 binden fazla kimyasal bileşik içerir. Çok sayıda çalışmada sigara içimi ile akciğer hastalıkları ve çeşitli kanserler arasında kesin ilişkiler bulunmuştur.
Hangi durumlarda kısırlıktan şüphelenmek gerekir?
Evli çiftlerin 1 yıl korunmasız ve düzenli birlikteliklerine rağmen gebelik elde edememelerine infertilite (kısırlık ) denir. Evli çiftlerin 1 yıl içinde yüzde 80-85'inde gebelik olur. Olmazsa, olası bir kısırlık varsayılır. Kısırlık problemli çiftlerin yaklaşık yüzde 5'inde erkek sebepli, yüzde 5'inde kadın sebepli ve yaklaşık yüzde 5'inde ise hem erkek hem kadın sebepli bulunur.
Varikosel rahatsızlığı, hangi şikayetlere neden olur?
Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Bazen ilerlemiş varikoselliler testislerde ağrı, küçülme ve dolgunluk hissi gibi şikayetlere neden olabilirler.
Varikosel nasıl teşhis edilir? Hangi tedavi yöntemleri kullanılır?
Varikosel yumurtalıkların muayene edilmesi ve ultrasonografik inceleme ile tespit edilir. Varikoselin tek tedavisi ameliyattır. Kısırlık şikayeti olan varikoselli erkeklerde, çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda ve testislerinden biri diğerine göre anlamlı küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde cerrahi tedavi önerilir.
Erkeklerde kısırlığa yol açan diğer sebepler nelerdir?
Sigara kullanımı, sperm oranlarını büyük oranda etkiler. Sigara dumanı karbonmonoksit ve nikotin gibi 3 binden fazla kimyasal bileşik içerir. Çok sayıda çalışmada sigara içimi ile akciğer hastalıkları ve çeşitli kanserler arasında kesin ilişkiler bulunmuştur.
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