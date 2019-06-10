Romatizmaya yumurta kırın

Eklemlerde görülen, dayanılmaz ağrısı ile yaşam kalitesini düşüren romatizma hastalığı, ihmale gelmiyor. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu hastalıkla mücadelede doğal besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, doktor önerisiyle şu besinlerin kullanımının da romatizma ağrılarını hafiflettiğini belirtiyor:



KİŞNİŞ: Özellikle iltihaplı romatizmanın şikayetlerini azaltır. Kemikleri güçlendirir.



ZERDEÇAL: Kanserden koruduğu bilinen zerdeçal, romatizma ağrısını dindirir.



ZENCEFİL: Mideyi yatıştırıcı etkisi bulunan zencefil, iltihaplarla savaşır.



ANANAS: Sindirimi güçlendirir. Enfeksiyonlarla mücadele eder.



YEŞİL ÇAY: Günde bir bardak yeşil çay içmek, eklem ağrılarını azaltır. Antioksidan bakımından da zengindir.



KİRAZ-NAR: Antioksidan ve C vitamininden zengin bu iki meyve, vücuda güç verir. İltihaplanmayı önler.



MAYDANOZ: Eklem ağrılarını dindirir.



KETEN TOHUMU: Romatizma ağrılarını azaltır.



YUMURTA: Kemik ve eklemleri güçlendirir.