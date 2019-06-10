Karpuzda gençlik var

Yaz aylarının en serinletici lezzeti karpuz, yüzde 90 oranında su barındırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa şifa oluyor. Tam bir C vitamini deposu olan karpuz, likopen içeriği sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Tansiyonu dengeliyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklığı engelleyen karpuz, erken yaşlanmayı önlüyor. Böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Kas ağrılarını dindiriyor. Gözleri besliyor. Alzheimer'dan koruyor.