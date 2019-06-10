Her fıtık ameliyat edilmez

Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Kemal Keşmer, bel fıtıklarının belirtileri hakkında bilgi verdi. Fıtıkların yüzde ikisinin ameliyat gerektirdiğini söyleyip şu bilgileri verdi:
Bel fıtığının belirtileri nelerdir?
En önemli şikayetleri bel ve bacak ağrısıdır. Başlangıçta belde başlayan ağrı daha sonra giderek bacağa yayılır. Hastada ayrıca bacakta uyuşma, bel hareketlerinde kısıtlama görülebilir. Öksürme, hapşırma, uzun süreli oturma, ağır yük kaldırma, otomobil kullanma, öne doğru eğilme, stres ve soğukta kalma ağrıyı arttırır.
Bel fıtığı kimlerde görülür?
Sıklıkla orta yaşlarda görülür fakat her yaşta ortaya çıkabilir. Oturarak çalışan kişilerde bel fıtığı görülme ihtimali daha yüksektir. Kontrolsüz ve dengesiz olarak eğilerek yük kaldırma en sık karşılaşılan nedendir.
Bel fıtığının tedavisi nasıl olmalıdır?
Tedavide öncelikle ilaç kullanımı, istirahat, sert bir yatakta yatmak, korse kullanmak ve fizik tedavi gibi yöntemler uygulanır. Bunlar birçok bel fıtığı hastalığının düzelmesini sağlar. Burada önemli olan nokta hastanın nörolojik muayenesi, MR bulguları, şikayetlerin süresi, daha önce hangi tedavilerin uygulandığı ve hastanın çektiği ızdırabın derecesidir. Eğer bacaklarda güçsüzlük gelişiyorsa, idrar tutamıyorsa ve sinir basısı varsa acil ameliyat olmak gerekir.
Bel fıtığında ameliyat olmalı mıyız?
Bel fıtıklarının ancak yüzde 2'sinin ameliyat gerektirir. Tabii ki öncelikle kendimizi korumalı ve fıtık olmamalıyız. Ancak fıtık olduktan sonra bir sürü tedavi seçeneğimiz mevcut. Eğer çok ızdırap çekmiyorsak ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutamama gibi alternatif tedavileri deneyebiliriz.
Bel fıtığının belirtileri nelerdir?
En önemli şikayetleri bel ve bacak ağrısıdır. Başlangıçta belde başlayan ağrı daha sonra giderek bacağa yayılır. Hastada ayrıca bacakta uyuşma, bel hareketlerinde kısıtlama görülebilir. Öksürme, hapşırma, uzun süreli oturma, ağır yük kaldırma, otomobil kullanma, öne doğru eğilme, stres ve soğukta kalma ağrıyı arttırır.
Bel fıtığı kimlerde görülür?
Sıklıkla orta yaşlarda görülür fakat her yaşta ortaya çıkabilir. Oturarak çalışan kişilerde bel fıtığı görülme ihtimali daha yüksektir. Kontrolsüz ve dengesiz olarak eğilerek yük kaldırma en sık karşılaşılan nedendir.
Bel fıtığının tedavisi nasıl olmalıdır?
Tedavide öncelikle ilaç kullanımı, istirahat, sert bir yatakta yatmak, korse kullanmak ve fizik tedavi gibi yöntemler uygulanır. Bunlar birçok bel fıtığı hastalığının düzelmesini sağlar. Burada önemli olan nokta hastanın nörolojik muayenesi, MR bulguları, şikayetlerin süresi, daha önce hangi tedavilerin uygulandığı ve hastanın çektiği ızdırabın derecesidir. Eğer bacaklarda güçsüzlük gelişiyorsa, idrar tutamıyorsa ve sinir basısı varsa acil ameliyat olmak gerekir.
Bel fıtığında ameliyat olmalı mıyız?
Bel fıtıklarının ancak yüzde 2'sinin ameliyat gerektirir. Tabii ki öncelikle kendimizi korumalı ve fıtık olmamalıyız. Ancak fıtık olduktan sonra bir sürü tedavi seçeneğimiz mevcut. Eğer çok ızdırap çekmiyorsak ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutamama gibi alternatif tedavileri deneyebiliriz.
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