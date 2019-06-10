Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi artırmak tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.
AVOKADO VE KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan bu ikili, sperm hareketliliğini artırır.
KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını artırır.
ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.
FINDIK-FISTIK: Spermin olgunlaşmasını sağlar.
DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır.
DEMİR DİKENİ: Sperm yapımına katkı sağlar. Cinsel isteği arttırır. Testosteron hormonu- nun destek- ler.
KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.
AVOKADO VE KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan bu ikili, sperm hareketliliğini artırır.
KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını artırır.
ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.
FINDIK-FISTIK: Spermin olgunlaşmasını sağlar.
DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır.
DEMİR DİKENİ: Sperm yapımına katkı sağlar. Cinsel isteği arttırır. Testosteron hormonu- nun destek- ler.
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