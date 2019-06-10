Badem cinsel gücü ve isteği artırıyor! İşte bademin faydaları...

İçerdiği Omega-3 ile kalp ve damar sağlığını koruyan bademin faydaları saymakla bitmiyor. Cinsel güç kaybı yaşayanlara ilaç gibi etki eden badem, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Tansiyonu düşürür.
Kan şekerini dengeler. Diyabet riskini azaltır.
Kemik erimesini önler.
Vücut direncinin artırır.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.
Tansiyonu düşürür.
Kan şekerini dengeler. Diyabet riskini azaltır.
Kemik erimesini önler.
Vücut direncinin artırır.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.
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