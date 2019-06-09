Kefirle bağırsaklar mutlu!

Herkes sağlıklı bir bedenin hayalini kuruyor. Modern çağın getirdiği hareketsiz yaşam ve beslenme nedeniyle bu pek de mümkün olmuyor. Kronik hastalıkla, artık çocukların bile hayatını tehdit ediyor. Hastalıkların tek tedavisinin 'ilaç' olduğuna inandırılıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ise sadece sağlıklı beslenerek 100 yıl yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. İnsan vücudunu hastalıklardan korumak için ilk önce bağırsakları güçlendirmek gerektiğini belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor: Günümüzde bağırsak florasının insan sağlığında yeri ve önemi yeni fark ediliyor. Vücudumuzda belki de en çok ihmal edilen organların arasında bağırsak da bulunuyor. Sadece bir boşaltım organı olmayan bağırsaklar, yaşam kalitesini ve tüm yaşamsal fonksiyonları etkiliyor. Dengeli bir bağırsak florası ile sağlıklı bir bedene ulaşılabiliyor. Bağırsaklarda 500 tür bakteri bulunuyor. Bu bakterilerin toplam sayısının ise 10 katrilyon olduğu tahmin ediliyor. Bu durum bile insan vücudunda bağırsakların önemini kanıtlıyor.
HASTALIKLARDAN KORUR
Sağlıklı bir beden için dengeli bir bağırsak florasına sahip olmak gerekiyor. Bağırsaklarda faydalı bakterilerin fazla olması, vücudu güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor. Alerjileri engelleyen bağırsak florası, ileri yaşlarda görülen hastalıklara karşı da koruyor.
TURŞUSUZ OLMAZ
BAĞIRSAKLARI güçlendirmek için probiyotik içeren besinler tüketmek gerekiyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, güçlü bağırsaklara sahip olmak için şunları öneriyor:
Un ve şekerden fakir, sebze, meyve, et ve yumurta gibi doğal gıdalardan zengin besinler tüketin.
Turşu, yoğurt, peynir ve sirke gibi fermantasyon ürünleri bağırsak florasını güçlendirir.
Lifli beslenin. Sebze, meyve, kepekli ürünler ve kuru baklagiller tüketin. Bu besinler bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekler.
En zengin probiyotik gıdalar anne sütü ve yoğurttur.
Kefir, probiyotik etkisi sayesinde bağırsak sağlığını korur.
Pırasa, soğan ve sarımsak, günlük probiyotik ihtiyacını karşılar.
ANTİBİYOTİK İÇMEYİN
BAĞIRSAK florasının bozulmaması için hazır ve paketli gıdalardan uzak durmak, gece geç saatte yemek yememek gerekiyor. Yine antibiyotik, ağrı kesici, romatizma ilaçları, kortizon ve antidepresan ilaçları önce bağırsaklara sonra da vücuda zarar veriyor. Bağırsak florasının bozulması, tüm vücudun çalışmasını bozuyor. Depresyona hatta obeziteye bile neden olabiliyor.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - 7 PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
YARIN: NEDIR BU ANTİOKSİDANLAR?
HASTALIKLARDAN KORUR
Sağlıklı bir beden için dengeli bir bağırsak florasına sahip olmak gerekiyor. Bağırsaklarda faydalı bakterilerin fazla olması, vücudu güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor. Alerjileri engelleyen bağırsak florası, ileri yaşlarda görülen hastalıklara karşı da koruyor.
TURŞUSUZ OLMAZ
BAĞIRSAKLARI güçlendirmek için probiyotik içeren besinler tüketmek gerekiyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, güçlü bağırsaklara sahip olmak için şunları öneriyor:
Un ve şekerden fakir, sebze, meyve, et ve yumurta gibi doğal gıdalardan zengin besinler tüketin.
Turşu, yoğurt, peynir ve sirke gibi fermantasyon ürünleri bağırsak florasını güçlendirir.
Lifli beslenin. Sebze, meyve, kepekli ürünler ve kuru baklagiller tüketin. Bu besinler bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekler.
En zengin probiyotik gıdalar anne sütü ve yoğurttur.
Kefir, probiyotik etkisi sayesinde bağırsak sağlığını korur.
Pırasa, soğan ve sarımsak, günlük probiyotik ihtiyacını karşılar.
ANTİBİYOTİK İÇMEYİN
BAĞIRSAK florasının bozulmaması için hazır ve paketli gıdalardan uzak durmak, gece geç saatte yemek yememek gerekiyor. Yine antibiyotik, ağrı kesici, romatizma ilaçları, kortizon ve antidepresan ilaçları önce bağırsaklara sonra da vücuda zarar veriyor. Bağırsak florasının bozulması, tüm vücudun çalışmasını bozuyor. Depresyona hatta obeziteye bile neden olabiliyor.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - 7 PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
YARIN: NEDIR BU ANTİOKSİDANLAR?
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