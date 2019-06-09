Alzheimer’in çaresi Akdeniz diyeti Taze meyve ve sebzeler ile zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tarzı beslenme, beyni koruyor. Alzheimer riskini azaltıyor.

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak tanımlanıyor. Bu hastalık, günlük hayatta ufak unutkanlıklarla belirti veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, Alzheimer'ın önce hafızada sonra beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında sorunlara neden olduğunu söylüyor. "Alzheimer, 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4'ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20'sinde görülmektedir" bilgisini veriyor. Kesin nedeni hala bilinmeyen Alzheimer'ın ortaya çıkmasında kalıtsal faktörler, beyin dış yüzeylerinde anormal protein birikimi ve buna bağlı hücre kaybının yer aldığı tahmin ediliyor. Yavaş ve sinsi ilerleyen bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Folik asit ve Omega-3 ağırlıklı beslenme ve Akdeniz diyeti, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Beyin ve vücut egzersizleri ile de hastalık riskini azaltmak mümkün