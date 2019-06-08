Bugünkü
Takvim

Sakız çiğne alzheimer olma

Sakız çiğne alzheimer olma
Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemek Alzheimer'dan korunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur.
Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
Reflü şikayetlerini azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSakız çiğne alzheimer olma
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri