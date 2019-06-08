Sakız çiğne alzheimer olma

Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemek Alzheimer'dan korunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Sakız çiğnemek, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur.
Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
Reflü şikayetlerini azaltır.
Sakız çiğnemek, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur.
Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
Reflü şikayetlerini azaltır.
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