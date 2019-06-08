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Sağlığını sirkele!

Sağlığını sirkele!

Hipokratın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor: 6 Sivilce oluşumunu engeller. 6 Kan şekerini düşürür. 6 Tokluk hissi verir. Zayıflatır. 6 Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. 6 Kansere karşı korur. 6 Migren ağrısını hafifletir. 6 Vücudu toksinlerden temizler. 6 Dişleri beyazlatır. 6 Reflüyü engeller.

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