Sağlığını sirkele!

Hipokratın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor: 6 Sivilce oluşumunu engeller. 6 Kan şekerini düşürür. 6 Tokluk hissi verir. Zayıflatır. 6 Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. 6 Kansere karşı korur. 6 Migren ağrısını hafifletir. 6 Vücudu toksinlerden temizler. 6 Dişleri beyazlatır. 6 Reflüyü engeller.
- Sağlık
- 08.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.