Pedikür zararlı

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, kadınların güzellik uğruna yaptıkları yanlışlara değiniyor. Pedikürün, bacaklarda selülit gibi bir görüntüyle başlayan bu nedenle de 'selülit hastalığı' da denilen lipödem hastalığına yol açtığını söylüyor. "Bacaklarında damar hastalığı olanlar pedikür yaptırmamalı" uyarısında bulunuyor. İnsan bedenindeki mikropların, pedikür sayesinde vücuda girdiğini ve hastalığa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Akgül, "Birçok hasta 'Ben kendi pedikür malzemelerimi götürsem olmaz mı?' diye soruyor. Burada sorun kişilerin kendi mikrobu. Pedikür yapılırken tırnağın etrafındaki mikroplar pedikür sırasında deride mikro travmalar yaratıyor. Kişide lenfödem, varis ve venöz yetmezlik gibi damarsal hastalıklar varsa sorun oluyor. Pedikür biraz derinden yapıldığında içeri mikrop giriyor. Onun için pedikür yaptırmak tehlikelidir. Bacakta herhangi bir damar hastalığı olanlar, kesinlikle pedikür yaptırmamalıdır" diyor.
- Sağlık
- 08.06.2019
- Gazete
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