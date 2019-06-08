MS hastaları zeytin yemeli

Multiple Skleroz hastalığı yani MS, bağışıklık sisteminin sinir sistemini zedelemesi ile ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, MS hastalığında günlük beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor:
MS hastalığında kafein kullanımı nasıl olmalı?
Kafein içeren ürünler, sinirliliği, uykusuzluğu ve idrar sıklığını artırır. Günlük 3 birimi geçmemelidir. Örneğin; '1 Kahve + 1 Çay + 1 Kola = 3' şeklinde olmalıdır.
MS hastalarının günlük beslenmeleri nasıl olmalıdır?
Günlük iki meyve yenmesi önerilir. Tüm meyveler yenebilir. Günde 3 siyah zeytin ya da 6 yeşil zeytin yenebilir. Tüm balıklar istenildiği kadar yenebilir. Balıklar Omega yağ asitleri ve D vitamini açısından çok zengindir ve MS hastalarının, haftada en az bir kez balık yemeleri gerekir.
Tatlandırıcı içeren içeceklerin bu hastalara zararı nedir?
Aspartam kalorisi düşük bir tatlandırıcıdır. Eğer çaya tatlandırıcı koymuyor ama diyet/light kola içiyorsanız, aspartam alıyorsunuz demektir. Aspartam, bir zehirleyici olan aspartata yüzde 40 oranında dönüşür. Bu maddeler serbest olarak kan-beyin engelini aşıp, sinir sistemine doğrudan zarar verebileceği gibi var olan zararı da arttırabilir. Bugün için, MS tanısı olan kişiler aspartam içeren besinleri almamalıdır.
Probiyotikler, hastalığın şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur mu?
Bağırsak florasının yokluğunun olumsuz etkilerine karşın besin yoluyla yararlı bakterilerin alınması, bağırsaktaki normal dengeyi düzeltip sağlığın düzelmesinde rol oynayabilmektedir. Yani bağırsak içi yararlı bakterileri, isteyerek dışarıdaki besinlerden alabilir ve bağırsaktaki dostlarımıza yerler verebiliriz.
MS hastalığında kafein kullanımı nasıl olmalı?
Kafein içeren ürünler, sinirliliği, uykusuzluğu ve idrar sıklığını artırır. Günlük 3 birimi geçmemelidir. Örneğin; '1 Kahve + 1 Çay + 1 Kola = 3' şeklinde olmalıdır.
MS hastalarının günlük beslenmeleri nasıl olmalıdır?
Günlük iki meyve yenmesi önerilir. Tüm meyveler yenebilir. Günde 3 siyah zeytin ya da 6 yeşil zeytin yenebilir. Tüm balıklar istenildiği kadar yenebilir. Balıklar Omega yağ asitleri ve D vitamini açısından çok zengindir ve MS hastalarının, haftada en az bir kez balık yemeleri gerekir.
Tatlandırıcı içeren içeceklerin bu hastalara zararı nedir?
Aspartam kalorisi düşük bir tatlandırıcıdır. Eğer çaya tatlandırıcı koymuyor ama diyet/light kola içiyorsanız, aspartam alıyorsunuz demektir. Aspartam, bir zehirleyici olan aspartata yüzde 40 oranında dönüşür. Bu maddeler serbest olarak kan-beyin engelini aşıp, sinir sistemine doğrudan zarar verebileceği gibi var olan zararı da arttırabilir. Bugün için, MS tanısı olan kişiler aspartam içeren besinleri almamalıdır.
Probiyotikler, hastalığın şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur mu?
Bağırsak florasının yokluğunun olumsuz etkilerine karşın besin yoluyla yararlı bakterilerin alınması, bağırsaktaki normal dengeyi düzeltip sağlığın düzelmesinde rol oynayabilmektedir. Yani bağırsak içi yararlı bakterileri, isteyerek dışarıdaki besinlerden alabilir ve bağırsaktaki dostlarımıza yerler verebiliriz.
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