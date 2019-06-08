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Kayısı zamanı durdurur

Kayısı zamanı durdurur
Yazın en sevilen meyvelerinden kayısı, bolca lif ve A vitamini içeriyor. Bu sayede görme, üreme ve cilt sağlığını koruyor. İçerdiği mineraller sayesinde kalbi koruyan kayısı, tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Diş ve diş eti sorunlarıyla savaşıyor. Sindirim sistemini harekete geçiren, bağırsakları güçlendiren kayısı, kabızlığı da bitiriyor. Kemikleri güçlendiren kayısı, beyin hücrelerini besliyor. Kanserden koruyan kayısı, yorgunluğu azaltıyor. Yaşlanmayı geciktirerek ömrü uzatıyor.

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