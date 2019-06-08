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Kansızlığa bir avuç fıstık

Kansızlığa bir avuç fıstık
En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur , bu mucize kuruyemişin faydaları hakkında bilgi veriyor. İçerdiği E vitamini ile doygunluk hissi veren Antep fıstığı, tokluk kan şekerinin yükselmesini önlüyor. Özellikle kadın ve çocuklarda görülen kansızlıkla da mücadele ediyor. Dyt. Güler, kemik erimesinden koruyan Antep fıstığının her gün bir avuç tüketilmesini öneriyor.

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