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Doğal besinler uzun hayata sahip olmada rol oynuyor! Kalbe zeytin kansere biber...

Uzun bir hayata sahip olmada, ilaçlar değil doğal besinler etkni rol oynuyor. Zeytin ve ceviz kalbi güçlendiriyor. Kırmızıbiber, ıspanak ve lahana ise kansere savaş açıyor!



Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu, ilaç kutularından değil topraktan geçiyor. Doğanın bize sunduğu birbirinden lezzetli besinler vücuda sağlık veriyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, hastalıklardan koruyan ve ömrü uzatan besinleri şöyle sıralıyor:

MUTLAKA TÜKETİN

Deniz ürünleri: Omega-3 zengini deniz ürünlerini haftada 2 kez tüketmek kalp krizi riskini azaltıyor. Doğurganlık yaşındaki kadınlar ve emziren annelerin haftada 350 gram deniz ürünleri tüketmesi gerekiyor.

BROKOLİ: Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önler. Görme keskinliğini artırır. Kanser riskini azaltır.

CEVİZ: Omega- 3 zenginidir. Bu sayede iltihaplarla savaşır. İyi kolesterolü yükseltir ve kalp sağlığını korur. Depresyonla savaşan ceviz Alzheimer'dan korur.

DOLMALIK BİBER: Kan dolaşımını, sindirim sistemini ve metabolizmayı canlandırır. Anti bakteriyeldir.

DOMATES: Kalp- dolaşım hastalıkları ve kanser riskini azaltır.

ENGİNAR: Karaciğeri korur. Kolesterol ve kan şekerini dengeler.

ELMA: Hücreleri dinlendirir. Stresin zararlı etkilerinden korur.

FASULYE: Kalp hastalığı riskini azaltır. Kolon kanserine karşı korur.

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