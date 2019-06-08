Doğal besinler uzun hayata sahip olmada rol oynuyor! Kalbe zeytin kansere biber...

bir vücuda sahip olmanın yolu, ilaç kutularından değil topraktan geçiyor. Doğanın bize sunduğu birbirinden lezzetli besinler vücuda sağlık veriyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, hastalıklardan koruyan ve ömrü uzatan besinleri şöyle sıralıyor:Omega-3 zengini deniz ürünlerini haftada 2 kez tüketmekazaltıyor. Doğurganlık yaşındaki kadınlar ve emziren annelerin haftada 350 gram deniz ürünleri tüketmesi gerekiyor.Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önler.Kanser riskini azaltır.Omega- 3 zenginidir. Bu sayede iltihaplarla savaşır.ve kalp sağlığını korur. Depresyonla savaşan cevizKan dolaşımını, sindirim sistemini ve metabolizmayı canlandırır. Anti bakteriyeldir.Kalp- dolaşım hastalıkları veKaraciğeri korur. Kolesterol ve kan şekerini dengeler.Hücreleri dinlendirir. Stresin zararlı etkilerinden korur.Kalp hastalığı riskini azaltır. Kolon kanserine karşı korur.