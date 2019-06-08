Anneliği şansa bırakmayın! İşte kısırlık nedenleri...

Evli çiftlerin büyük bir bölümü, çocuk sahibi olmanın hayalini kuruyor. Düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl sonunda gebe kalınamaması durumuna infertilite, yani kısırlık deniyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, kadınlarda sık rastlanan kısırlık nedenleri hakkında şu bilgileri veriyor:
Polikistik over sendromu:
Kadınlarda sık görülen polikistik kistler, yumurtlama bozukluklarına neden olur. Bu kistler; gebe kalamama, vücutta kıllanma ve adet olamama gibi sorunları beraberinde getirir. Kist sorunu yaşayan kadınların tedavisinde yumurtlamanın sağlanması amaçlanır. İlaç tedavisi uygulanan hastalar gebe kalamazsa son çare tüp bebek tedavisidir.
Yumurtalık rezervinde azalma:
Yumurtalık içerisinde mevcut yumurtalar ne kadar fazlaysa o kadının yumurtalık rezervi o kadar iyi kabul edilir. Kadınlarda 30 yaşından sonra yumurtalık rezervi azalmaya başlar. Bu nedenle anne olma planları yapılırken bu faktörleri hesaba katmakta fayda var.
Tüplerdeki tıkanıklıklar:
Tüpler yani rahim kanalları, spermin yumurtaya ulaşması ve döllenen yumurtanın rahim içerisine tekrar geri dönebilmesini sağlıyor. Tüpleri açık ama iyi fonksiyon göstermeyen kadınlarda dış gebelik görülebiliyor. Tüplerde sıvı toplanması, embriyoların rahme tutunma şansını yarı yarıya azaltıyor.
Polikistik over sendromu:
Kadınlarda sık görülen polikistik kistler, yumurtlama bozukluklarına neden olur. Bu kistler; gebe kalamama, vücutta kıllanma ve adet olamama gibi sorunları beraberinde getirir. Kist sorunu yaşayan kadınların tedavisinde yumurtlamanın sağlanması amaçlanır. İlaç tedavisi uygulanan hastalar gebe kalamazsa son çare tüp bebek tedavisidir.
Yumurtalık rezervinde azalma:
Yumurtalık içerisinde mevcut yumurtalar ne kadar fazlaysa o kadının yumurtalık rezervi o kadar iyi kabul edilir. Kadınlarda 30 yaşından sonra yumurtalık rezervi azalmaya başlar. Bu nedenle anne olma planları yapılırken bu faktörleri hesaba katmakta fayda var.
Tüplerdeki tıkanıklıklar:
Tüpler yani rahim kanalları, spermin yumurtaya ulaşması ve döllenen yumurtanın rahim içerisine tekrar geri dönebilmesini sağlıyor. Tüpleri açık ama iyi fonksiyon göstermeyen kadınlarda dış gebelik görülebiliyor. Tüplerde sıvı toplanması, embriyoların rahme tutunma şansını yarı yarıya azaltıyor.
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