40’ından sonra gözlerine iyi bak

Glokom, yani halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonu ihmale gelmiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, hastalığının göz içi basıncının artarak görme sinirine baskı yaptığını, zaman içerisinde de görme bozukluklarına yol açtığını belirtiyor. Hastalık nedeniyle yaşanan görme kayıplarının geri dönülemez olduğunu söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, "Hastalık son evrelere kadar sinsi ilerleyebilir. Ani olarak çok yüksek değerlere çıkmadığı sürece hasta tarafından fark edilmez. Gözde hiçbir ağrı ve belirti oluşturmaz" diyor. Göz tansiyonu hastalığı için belli bir yaş sınırı olmadığını belirten Op. Dr. Atabay, şöyle devam ediyor: "Daha sıklıkla 40 yaş üzerinde görülür. Bu nedenle 40 yaş üzerinde her insanın ailede bir göz tansiyonu öyküsü olmasa bile en kötü ihtimalle yılda bir kere göz tansiyonu açısından tarama muayenesi olmasında fayda vardır. Dünyadaki körlük nedenlerinin içinde ikinci sırada gelmektedir."
- Sağlık
- 08.06.2019
- Gazete
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