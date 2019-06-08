Bugünkü
Takvim

40’ından sonra lerine iyi bak

40’ından sonra gözlerine iyi bak
Glokom, yani halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonu ihmale gelmiyor. Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , hastalığının göz içi basıncının artarak görme sinirine baskı yaptığını, zaman içerisinde de görme bozukluklarına yol açtığını belirtiyor. Hastalık nedeniyle yaşanan görme kayıplarının geri dönülemez olduğunu söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, "Hastalık son evrelere kadar sinsi ilerleyebilir. Ani olarak çok yüksek değerlere çıkmadığı sürece hasta tarafından fark edilmez. Gözde hiçbir ağrı ve belirti oluşturmaz" diyor. hastalığı için belli bir yaş sınırı olmadığını belirten Op. Dr. Atabay, şöyle devam ediyor: "Daha sıklıkla 40 yaş üzerinde görülür. Bu nedenle 40 yaş üzerinde her insanın ailede bir göz tansiyonu öyküsü olmasa bile en kötü ihtimalle yılda bir kere göz tansiyonu açısından tarama muayenesi olmasında fayda vardır. Dünyadaki körlük nedenlerinin içinde ikinci sırada gelmektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık Haberleri40’ından sonra gözlerine iyi bak
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri