Vejetaryen beslen çok yaşa

bir hayatın yolu, mutfakta sağlıklı besinlere yer vermekten geçiyor. Toprakta yetişen besinler hastalıklara ilaç oluyor. Doğal beslenmek, hem hastalıklara karşı koruyor hem de hastalıkların ilerlemesini önlüyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, sadece sağ- lıklı beslenerek 100 yaşını görmenin mümkün olduğunu söylüyor. Vejetaryen beslen menin sağlığa olan faydalarına değinen Prof. Dr. Nazlıkul, şu bilgileri veriyor: Vejetaryen beslenme son zamanlarda dünyada trend halini alıyor. Bu beslenme türünde kişi, et, balık ve kümes hayvanlarını tüketmiyor. Süt ürünleri ve yumurtayı ise tercihine bağlı olarak bazen tüketiyor bazen ise tüketmiyor. Hayvanlardan elde edilen besinlerde pek çok toksik madde, atık yan ürün ve kimyasal madde bulunuyor. Etinden beslenilen hayvanlara çabuk büyümesi için antibiyotikler, aşılar ve hormonlar enjekte ediliyor. Bu zararlı maddeler insan organlarına zarar veriyor. Ette bulunan virüs, mikrop ve parazitler insan vücudunu tüketiyor. Et ağırlıklı beslenmek, kansere de zemin hazırlıyor. Tamamen bitkisel ağırlıklı beslenen Afrika yerlilerinde kolon kanserine hiç rastlanmıyor. Vejetaryen beslenmenin sağlığa olan faydaları ise şöyle:Et tüketimi kalbi tüketiyor. Etteki doymuş yağlar, kolesterolü yükseltiyor ve damarları tıkıyor. Tansiyon, çarpıntı ve kalp krizi riskine zemin hazırlıyor.Etle birlikte insan bedenine üre gibi bileşenler geçiyor. Bu da böbreklere zarar veriyor. Gut, romatizma ve sinir iltihabına zemin hazırlıyor. Etoburların karaciğeri, diğer insanlara oranla yüzde 15 daha fazla toksik madde barındırıyor.Et, sebzelerin aksine daha az lif içeriyor. Bağırsaklara adeta yapışıyor. Et yiyen kişilerde kronik kabızlık görülüyor.Et yiyen kişiler, vejetaryenlere oranla daha kilolu oluyor.Et yiyenlerde diş çürüklerine daha sık rastlanıyor.Et, içerdiği yüksek protein nedeniyle kalsiyum kaybına ve kemiklerin incelmesine neden oluyor...Vejetaryen beslenenlerin, et ağırlıklı beslenenlere göre daha güçsüz olduğu söyleniyor. Oysa bazı besinlerde etten daha fazla protein bulunuyor. Dengeli beslenen bir vejetaryen, daha sağlıklı, kuvvetli ve hareketli olabiliyor.Tahıllar ve kuru baklagiller, kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde beslenmek, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor.SEBZE, meyve, kabuklu yemiş ve baklagiller diyabet riskini de düşürüyor. Rafine edilmemiş ve en az oranda işlenmiş yiyecekler hastalıkları önlüyor. Bu nedenle tam tahıllı besinlerin tüketiminin yaygınlaşması gerekiyor...Türk yemeklerinin yerini hamburger, pizza ve patates kızartması alıyor. Bu tip beslenme fazla kalori içeriyor. Besleyici içeriği olmayan bu yemekler; hızla kilo aldırıyor ve kronik hastalıkları beraberinde getiriyor...