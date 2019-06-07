İstek sorunu Takvim Gazetesi yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, sorularınız yanıtlıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu bir cinselliğin şifresini açıklıyor. Çiftler arasında en büyük sorunun cinsel istekte azalma ve sertleşme sorunu olduğunu söylüyor. Çiftlere isteksizliğin yorgunluktan ya da başka hastalıklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor ve önerilerini şöyle sıralıyor:



SABIR ÖNEMLİ

61 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Bir daha eşime yaklaşamadım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme. Unutma sabreden derviş muradına ermiş.



57 YAŞINDA CİNSELLİK

57 yaşındaki eşimde 1 senedir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur? Yardımcı olur musunuz?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa, cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR...

Ççocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da, çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.



İLİŞKİYE GİREMİYORUZ

Eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Erken boşalıyor. Sonra, 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani 'Git' demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.



EŞİM YANAŞMIYOR

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Cinsel aktivitesi tamamen bitti mi? Bunun bir çaresi yok mu?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş bayanlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.



İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. Bu nasıl bir hastalıktır. Yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Tedavisi mevcuttur.



3 yıldır evliyim. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir.





CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU