Çocuklarda kalp krizine dikkat

Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr., "Kalp krizi ve ani kardiyak ölümler, genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşanıyor" dedi. Şu bilgileri verdi:Sigara tüketimi, genetik geçişler, yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet, hareketsiz, stresli yaşam tarzı kalp krizine zemin hazırlıyor. Çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenlerinin yetişkinlerden farklı seyrediyor. Genetik kökenli iki hastalık, hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve obezite, çocuklarda kalp hastalıklarına neden oluyor.12 yaş civarında kan lipid profilinin kontrol edilmesi ve şeker hastalığı veya obezitesi gibi ilave risk taşıyan çocukların daha yakın takibi gerekir. Çocuklarınızı hareketsiz hayata alıştıran bilgisayar oyunlarının başından kaldırıp gerçek oyun sahalarına yönlendirin. Başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutun.Ani ölüme yol açan genetik kökenli kalp hastalıkları sadece ölen kişi ile sınırlı kalmayabilir ve ailenin sağlıklı gibi görünen diğer bireylerinde de bulunabilir. Bu açıdan doğru tanının koyulması çok önemli. Ani genç ölümlerle ilgili haberlerde sıklıkla anlatılan; sigara, alkol, yanlış beslenme alışkanlıkları, yüksek kolesterol, ilaç veya uyuşturucu bağımlılığı gibi faktörlerin ön planda vurgulanır olması, potansiyel gerçek suçlunun toplumun gözünden ve bilgisinden kaçırılmasına yol açıyor.