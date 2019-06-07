Bağırsaklara mucize dokunuş

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr., irritabl bağırsak sendromu, spastik kolon, ülseratif kolit ve chron gibi bağırsak hastalıkları için yen bir tedavi yöntemi geliştirdi. Çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:Irritabl bağırsak sendromu, spastik kolon, ülseratif kolit, crohn gibi bağırsak hastalıklarında, ihtiyaç duyulan miktarda probiyotik, kolonkoskopi sırasında doğrudan bağırsaklara naklediliyor. Geliştirdiğim yöntemde kolonoskopiyi vücuda çok miktarda probiyotik bakteriyi bir kerede verebilmenin aracı olarak kullanıyorum. Bifidobakteri adındaki bu probiyotik ile bozulan sistemi sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz.İdeal probiyotik oranının oluşumunda en temel etken normal doğumdur. Anne sütü ile beslenme, yaşamın ilk 2-3 yılında antibiyotik ilaçlardan kaçınma sağlıklı probiyotik miktarı için iyi bir başlangıç anlamına geliyor. Ancak beslenme, ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak bağırsaktaki bakteri miktarlarındaki bozulma yaşanıyor.Probiyotik miktarı yaşa, kiloya, geçirilen hastalığa göre değişiyor. Olması gereken probiyatik miktarı herkese göre farklı. Sabit bir değer bulunmuyor. Probiyotik bakterilerin eksikliği ya da bağırsak sistemindeki denge bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar, otizmden Alzheimer'a, Parkinson hastalığına, kolorektal kanserlere kadar uzanıyor.Hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi geçici şikayetlerle birlikte; kronik bağırsak rahatsızlıkların tedavisine destek tedavi olarak uyguladıkları kolonoskopik probiyotik yönteminin uygulandığı hastalarda şikayetlerde azalma, tespit edildi.