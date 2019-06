Miyom anneden miras!

Miyom ve polikistik over sendromu, kadınların kabusu oluyor. Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müstecep Kavrut, bu iki hastalığın anneliği tehdit ettiğini belirtiyor. Rahmin duvarındaki iyi huylu tümöral kitlelere miyomların her beş kadından birinde görüldüğünü belirtiyor.



KISIRLIĞA NEDEN OLUR

"Kadınlar bu durumda, gebe kalamıyor ya da kalsa bile düşük yapabiliyor" uyarısında bulunuyor. Polikistik over sendromunun doğuştan gelen, kadın yumurtalıklarında gelişen ve çok sayıda küçük kistten oluşan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Kavruk, "Miyom ve polikistik over sendromu, kadınların anne olma yolunda karşılaştığı iki önemli sağlık sorunudur. Yol açtıkları semptomlarla kısırlığa zemin hazırlayan bu problemlerin çözümü günümüz teknolojileri ile mümkün. Cerrahi müdahaleyle miyomları alıp gebelik şansını artırmak mümkün. Bu, üç şekilde yapılabilir. Eğer miyom rahim içindeyse, histeroskopi işlemine başvuruluyor. Rahim duvarında olanlarsa ya laparoskopik yolla ya da açık ameliyatla alınıyor. Böylece kadının anne olma şansı artıyor. Miyomu olan annelerin kızlarında daha fazla miyom görüyoruz" diyor.