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Kemik dostu

Kemik dostu dondurma
Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi dondurma, hem ferahlatıyor hem de vücudu koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren bu lezzet, stresi önlüyor ve rahatlatıyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor. Ter oluşumunu azaltan , vücuda enerji veriyor. Kolon kanserini önleyen ve kasları güçlendiren yaz aylarının gözdesi, böbrekleri güçlendiriyor. Tansiyonu dengeleyerek kalbi de koruyor. Kadınların adet döneminde yaşadıkları ağrıyı hafifletiyor.

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