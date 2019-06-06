Kemik dostu dondurma

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi dondurma, hem ferahlatıyor hem de vücudu koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren bu lezzet, stresi önlüyor ve rahatlatıyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor. Ter oluşumunu azaltan dondurma, vücuda enerji veriyor. Kolon kanserini önleyen ve kasları güçlendiren yaz aylarının gözdesi, böbrekleri güçlendiriyor. Tansiyonu dengeleyerek kalbi de koruyor. Kadınların adet döneminde yaşadıkları ağrıyı hafifletiyor.
- Sağlık
- 06.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.