Kansere karşı bir diş sarımsak

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar kanserle mücadelede besinlerin gücüne dikkat çekiyor. Sarımsak, havuç, kiraz, elma ve yaban mersini gibi birçok besinin kanserden koruduğunu söylüyor. "İşlenmemiş gıdalardan uzak durun. Eti haftada en fazla 3 kez tüketin ve mangalda pişirin. Obezite, kanser riskini artar" diyor.
- Sağlık
- 06.06.2019
- Gazete
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