Erkekler de ihmal etmemeli

Jinekomasti, yani erkeklerde meme büyümesi, sıkça görülen rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Diyet ve egzersizle çözümü çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin tedavi yöntemini oluşturuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, erkeklerin korkulu rüyası bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Cerrahi teknolojideki ilerlemelerin, erkeklerin eski görünümlerine kazanmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Ortalama bir saat süren jinekomasti ameliyatının iyileşmesi yaklaşık 1 haftayı buluyor. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması öneriliyor.
- Sağlık
- 06.06.2019
- Gazete
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