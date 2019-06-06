Egzersiz kemikleri korur

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, kemik ve ruh sağlığını korumanın sırrını paylaştı. Şu açıklamaları yaptı:
Yaşlılık önlenebilir bir süreç midir?
İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılarda pek çok durum ve hastalığın önlenebileceğini ya da kontrol altına alınabileceğini gösterdi.
Hareketsizliğin kemiklere verdiği zarar nedir?
Hareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler de gelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmeden harekete geçmek çok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır.
Egzersizin vücuda faydası nedir?
Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin, fiziksel hastalıkların görülme sıklığını azaltmasının yanında demans, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları da durdurma, yavaşlatma ve ilerlemesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir.
Sağlıklı yaşlanmak için önerileriniz nelerdir?
Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Hâlbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil. Aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olan bir ilaç keşfedilmesini beklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz.
Yaşlılık önlenebilir bir süreç midir?
İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılarda pek çok durum ve hastalığın önlenebileceğini ya da kontrol altına alınabileceğini gösterdi.
Hareketsizliğin kemiklere verdiği zarar nedir?
Hareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler de gelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmeden harekete geçmek çok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır.
Egzersizin vücuda faydası nedir?
Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin, fiziksel hastalıkların görülme sıklığını azaltmasının yanında demans, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları da durdurma, yavaşlatma ve ilerlemesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir.
Sağlıklı yaşlanmak için önerileriniz nelerdir?
Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Hâlbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil. Aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olan bir ilaç keşfedilmesini beklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz.
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