Egzersiz kemikleri korur

Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, kemik ve ruh sağlığını korumanın sırrını paylaştı. Şu açıklamaları yaptı:İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılarda pek çok durum ve hastalığın önlenebileceğini ya daHareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler de gelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmedençok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır.Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin,görülme sıklığını azaltmasının yanında demans, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları daetkili olduğunu göstermektedir.Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Hâlbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil. Aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olanbeklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz.