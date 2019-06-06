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Bebeğinizi güneşten koruyun

Bebeğinizi güneşten koruyun
Güneşten alınan D vitamini, bebeklerde kemik ve diş gelişimini destekliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Sancak, bebeklerin güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkartmamak gerektiğini söylüyor. Altı aydan büyük bebeklere güneşe çıkarmadan 30 dakika önce 50 faktör ve üstü koruyucu krem uygulanmasını öneriyor. Yeni doğan bebeklerin her 2 saatte bir, süt çocukluğu döneminde de 4 saatte bir alt bezinin değiştirilmesini tavsiye ediyor.

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