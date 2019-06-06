Ağzınızın tadı bozulmasın

Bayram sofraları, ağızları tatlandırıyor. Şüphesiz bayramı en buruk geçirenler, diyabet hastaları oluyor. Prof. Dr. Alper Çelik, diyabetlilere bayramı sağlıklı geçirmeleri için şunları öneriyor: Öğünleri atlamayın: Bir öğün bile atlamak, kan şekeri düzeyini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle gün içinde yemekleri ve atıştırmalıkları atlamamak gerekiyor. Bol su için: Su içmek; şeker, tuz ve kolesterol alımını azaltıyor. Kaju yiyin: Karbonhidrat tüketimi kan şekerinin düzensiz seyretmesine neden oluyor. Bu yüzden, rafine edilmiş ve işlenmiş karbonhidratları sınırlandırmak ve elma, havuç, fasulye ve kaju gibi lif bakımından zengin yiyecekleri tüketmek gerekiyor. Yavaş yiyin: Öğünlerin yavaş tüketilmesi ve iyi çiğnenmesi, kalori alımını azaltıyor. Hareket edin: Haftada üç defa en az 30 dakikalık egzersiz ve yürüyüş kan şekerini dengeliyor. Düzenli uyuyun: Az uyumak, kan şekeri dengesini bozuyor. Ayrıca, uykusuzluk devam ettiğinde yüksek yağ ve yüksek şeker oranına sahip yiyecekler yeme isteğinizi artırıyor. Kendinizi bu şekilde dengesiz yemek yemeye karşı korumak ve kan şekeri değişiminizi engellemek için her gece 7-8 saat uyumak gerekiyor.
- Sağlık
- 06.06.2019
- Gazete
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