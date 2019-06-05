Kanser, artık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, genetik faktörlerin dışında sağlıksız beslenme ve obezitenin de kansere neden olduğunu belirtiyor.Kansere yol açan 7 beslenme hatası hakkında herkesi bilgilendiriyor.

Obeziteye dikkat: Fazla miktarda beslenmenin neden olduğu obezite, kanserin en önemli nedenini oluşturuyor. Fazla kilo; böbrek, meme, pankreas, karaciğer ve safra kesesi kanserine neden oluyor. Kilo, kanser tedavisinin başarı şansını da düşürüyor.

Hamburger: Fazla miktarda yağ tüketimi kansere yol açıyor. Bu nedenle ilk olarak sağlıklı yağların tercih edilmesi gerekiyor. Trans yağlar, kansere davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla fast food tarzı besinler, kızartılmışkavrulmuş besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Kırmızı ete dikkat: Posadan fakir beslenme, kansere neden oluyor. Yine kırmızı etin fazla tüketimi bu riski artırıyor.

Asitli içecekler: İçerdiği yüksek oranda şeker ile asitli ve yapay tatlandırıcılı içecekler, kolon ve akciğer kanseri riskini artırıyor.

Mısır yağından uzuk durun: Genetik yapısı değiştirilmiş besinler, kansere zemin hazırlıyor. Bu hastalıktan korunmak için soya, mısır, buğday gibi besinleri daha az tüketmek gerekiyor.

Yemekleri sıcak yemeyin: Düzenli olarak sıcak sıvı tüketmek, yemek borusuna zarar veriyor. Bu nedenle besinleri aşırı sıcak değil örneğin yaklaşık 65 santigrat derece ve altında tüketmek gerekiyor.