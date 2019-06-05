Tiroit kanseri ihmale gelmez

Tiroit kanseri, kadınları tehdit ediyor. Meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkerim Özakay şu bilgileri veriyor:
Tiroit nedir?
Tiroit boynun ön kısmında bulunan soluk borusunu üç taraflı kaplayan bir iç salgı bezidir. T3 ve T4 denilen hormonları üretmektedir. Bu hormonlar adrenalin ve dopamin hormonlarının salgılayarak vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev alır.
Tiroit kanseri neden olur?
Tiroit kanseri, tiroit bezinde bulunan hücrelerin tümöre dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Asıl nedeni bilinmemektedir. Araştırmalar sonucu bazı radyoaktif maddelere maruz kalan kişilerde tiroit kanserine rastlanmıştır.
Belirtileri nelerdir?
Hastaların birçoğunda herhangi bir şikayet veya belirti olmamaktadır. Gözlemlenebilen belirtiler ise boğazda sıkıntı hissi, nefes alırken ve yutkunurken zorlanma, ses kısıklığı ve boğazda baskı hissetmedir.
Tiroit kanseri nasıl tedavi edilir?
Tiroit kanserinin olmazsa olmaz tedavi şekli cerrahi müdahaledir. Bu noktada tiroit bezlerinin tümünün çıkarılması tavsiye edilmektedir. Cerrahi müdahale sonrası hastalığın tekrarlamaması için hastalığın belirli aralıklarla takibi yapılmalıdır.
Tiroit nedir?
Tiroit boynun ön kısmında bulunan soluk borusunu üç taraflı kaplayan bir iç salgı bezidir. T3 ve T4 denilen hormonları üretmektedir. Bu hormonlar adrenalin ve dopamin hormonlarının salgılayarak vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev alır.
Tiroit kanseri neden olur?
Tiroit kanseri, tiroit bezinde bulunan hücrelerin tümöre dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Asıl nedeni bilinmemektedir. Araştırmalar sonucu bazı radyoaktif maddelere maruz kalan kişilerde tiroit kanserine rastlanmıştır.
Belirtileri nelerdir?
Hastaların birçoğunda herhangi bir şikayet veya belirti olmamaktadır. Gözlemlenebilen belirtiler ise boğazda sıkıntı hissi, nefes alırken ve yutkunurken zorlanma, ses kısıklığı ve boğazda baskı hissetmedir.
Tiroit kanseri nasıl tedavi edilir?
Tiroit kanserinin olmazsa olmaz tedavi şekli cerrahi müdahaledir. Bu noktada tiroit bezlerinin tümünün çıkarılması tavsiye edilmektedir. Cerrahi müdahale sonrası hastalığın tekrarlamaması için hastalığın belirli aralıklarla takibi yapılmalıdır.
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