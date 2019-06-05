Ramazan Bayramı'nda aşırı şeker tüketimi, vücuda zarar veriyor. Prof. Dr. Fatih Satıl, tarçının mucizevi etkisine değiniyor. Bu baharatın tatlı yeme isteğini bastırdığını söylüyor. "Kahvaltıdan önce 2 dilim kabuklu limon ve çubuk tarçın ile birlikte ılık bir bardak suyu içecek olursak, hem aşırı tatlı tüketimini hem de yemeklerden sonraki kan şekerinin yükselmesini engellemiş oluruz" bilgisini veriyor. Bayramda tatlı tüketiminde ölçüyü kaçırmamak gerektiği konusunda kronik hastalığı olanları uyarıyor.
- Sağlık
- 05.06.2019
- Gazete
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