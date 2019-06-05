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Bayram'da inizi la dengeleyin

Aşırı tüketimi, vücuda zarar veriyor. Prof. Dr. , ın mucizevi etkisine değiniyor. Bu baharatın tatlı yeme isteğini bastırdığını söylüyor. İşte detaylar...

Tarçın tadında bayramlar
Ramazan Bayramı'nda aşırı şeker tüketimi, vücuda zarar veriyor. Prof. Dr. , tarçının mucizevi etkisine değiniyor. Bu baharatın tatlı yeme isteğini bastırdığını söylüyor. "Kahvaltıdan önce 2 dilim kabuklu limon ve çubuk ile birlikte ılık bir bardak suyu içecek olursak, hem aşırı tatlı tüketimini hem de yemeklerden sonraki kan inin yükselmesini engellemiş oluruz" bilgisini veriyor. Bayramda tatlı tüketiminde ölçüyü kaçırmamak gerektiği konusunda kronik hastalığı olanları uyarıyor.

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