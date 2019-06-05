Annelik dileğiniz 'dut'sun!

Tüp bebek yöntemi, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin yardımına koşuyor. Bu uygulamada, anne ve babanın beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Şu besinler, tüp bebekte başarı şansını artırıyor:



BOLCA SU: Günde en az 2 litre su tüketimi doğurganlığı ve bebeğin rahme tutunmasını destekliyor.



OMEGA-3: Avokado, zeytinyağı, kabuklu yemişler içerdiği Omega-3 ile anne ve bebeğin sağlığını koruyor.



PANCAR: Karbonhidrat içeren muz, elma ve pancar, bebeğin rahme tutunmasını kolaylaştırıyor.



SEBZE VE MEYVELER: İncir, dut, balkabağı, çilek ve havuç, üreme sağlığını destekliyor.