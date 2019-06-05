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Annelik dileğiniz 'dut'sun!

Annelik dileğiniz 'dut'sun!
Tüp bebek yöntemi, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin yardımına koşuyor. Bu uygulamada, anne ve babanın beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Şu besinler, tüp bebekte başarı şansını artırıyor:

BOLCA SU: Günde en az 2 litre su tüketimi doğurganlığı ve bebeğin rahme tutunmasını destekliyor.

OMEGA-3: Avokado, zeytinyağı, kabuklu yemişler içerdiği Omega-3 ile anne ve bebeğin sağlığını koruyor.

PANCAR: Karbonhidrat içeren muz, elma ve pancar, bebeğin rahme tutunmasını kolaylaştırıyor.

SEBZE VE MEYVELER: İncir, dut, balkabağı, çilek ve havuç, üreme sağlığını destekliyor.

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