Romantik karpuz

en sevilen meyvelerindenaşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ileartırıyor. Uzmanlar, günde yenilen bir dilim karpuzun çiftlerin yüzünü güldüreceğini söylüyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kalp damar sağlığını korur.Gözleri korur.Astıma yakalanmayı önler.Kabızlığı giderir.