Romantik karpuz

Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar, günde yenilen bir dilim karpuzun çiftlerin yüzünü güldüreceğini söylüyor. Bu mucize meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerine karşı korur.
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerine karşı korur.
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