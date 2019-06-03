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Diyabet ayakları vurur

Vücudu tüketen diyabet, ayaklara da zarar veriyor. Uzmanlar, bacakları korumak için uyarıyor: Evde bile çıplak ayakla yürümeyin!

Diyabet ayakları vurur
Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, sinirlere zarar veriyor. Ayakların hissizleşmesine neden olan bu hastalık aynı zamanda bacaklara kan akışını yavaşlatıyor. Prof. Dr. Alper Çelik, ayak parmağı, ayağın tamamı ya da bacağı kaybetmekle sonuçlanabilecek ciddi sorunların önüne geçebilmek için önerilerini sıralıyor:
Kan şekerini kontrol altında tutun.
Her gün ayaklarınızı kontrol edin.
Ayakları her gün ılık suyla yıkayın.
Ayak tırnaklarını bile dikkatli bir şekilde kesin.
Nasırı kendi başınıza tedavi etmeyin.
Asla yalın ayak yürümeyin. Her zaman çorap ve ayakkabı giyin.
Gece ayaklarınız üşüyorsa çorap giyin.
Ayağınızı sıcaktan ve soğuktan koruyun.
Evde bile çıplak ayakla yürümeyin. Her zaman ayakkabı ya da terlik giyin.
Bacak bacak üstüne atmayın.

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