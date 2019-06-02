Zeytin afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor

İçerdiği vitamin ve mineraller ile zeytin 'mucize' olarak adlandırılıyor. Sağlıklı bir hayatın kapılarını aralayan bu lezzet, aşk hayatına da mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. Ayrıca vücuda şu faydaları bulunuyor:

Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Damar tıkanıklığını engeller.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Uygun miktarda tükettiğinizde hafızayı güçlendirir.

İçerisindeki A vitamin ile yaşlılık hastalığı olan kataraktı önler, gözleri besler.

Ülser ve gastritten korur. Kolon kanseri riskini azaltır.