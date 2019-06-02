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Tarçın zamanı durdurur

Tarçın zamanı durdurur
Aromasıyla hem yiyecekleri hem de içecekleri lezzetlendiren tarçının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden, yüksek tansiyonu düşüren tarçının diğer faydaları şöyle özetleniyor:

Kemik sağlığını korur.
Kalp krizi ve felç riskini azaltır.
Akciğerleri güçlendirir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler. Yorgunluğu alır.
Güçlü bir antioksidandır.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Parkinson ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar.



Dünyaca ünlü şarkıcı , güzellik sırrını paylaştı. Sabahları tarçınlı su içerek form tuttuğunu açıkladı. Bu sayede genç kaldığını vurguladı.

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