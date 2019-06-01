Vücut tipi kriz habercisi

Kalp damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Modern şehir yaşamının neden olduğu hareketsizlik, fast food tipi beslenme, stres ve diyabet kalbe zarar veriyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, fazla kilonun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine değiniyor. "Yağın karın bölgesinde toplanması, kalp hastalıkları riskini artırır. Artmış bel/kalça oranı, yani abdominal obezite koroner arter hastalığına zemin hazırlar" diyor. Yağdan fakir; lif, antioksidan, tekli doymamış yağ ve balıktan ise zengin bir beslenme tarzının kalbi koruduğunu söylüyor.