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Fındıkla güçlenin

Fındıkla güçlenin

Lezzetiyle ağızları tatlandıran fındık, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Vücuda güç veren bu kuruyemiş, cinsel gücü artırıyor. Cinsel isteksizlik yaşayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

KAN basıncını dengeler.

KALP hastalıkları riskini azaltır.

KEMİKLERİ korur, romatizma şikayetlerini azaltır.

KAN şekerini düşürür.

BAĞIRSAKLARI yumuşatarak kabızlığı giderir.

KANSERDEN korur.

YAŞLANMAYI ve cildin erken kırışmasını engeller.

GÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı koruma sağlar.

CİNSEL isteği ve gücü artırır.

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