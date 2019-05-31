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Güç da! Kayısı cinsel isteği arttırıyor

Güç kayısıda
A vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor. Kansızlığa iyi geliyor. Mide ağrılarını dindiriyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Kabızlığı önlüyor...

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