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’a adaçayı

Alzheimer’a adaçayı
Adaçayı her çağda her derde deva olarak görülüyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında daha çok kullanılan adaçayının faydaları saymakla bitmiyor...

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir,
Saçların beyazlamasını yavaşlatır,
Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır,
Hafızayı güçlendirir,
'a karşı yardımcı olarak kullanılır,
Kan şekerini düşürür,
Dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır,
Ağız yaralarının tedavisinde kullanılır...

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