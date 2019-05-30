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Sürpriz yumurta

Sürpriz yumurta
Her yaştan insanın kahvaltıda severek tükettiği yumurta faydalı içeriği ile dikkat çekiyor. Protein içeriği ile kalbi ve beyni koruyan yumurtanın sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:

İyi kolesterolü yükseltir.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kas ve kemikleri güçlendirir
Beyni korur. Alzheimer'ı engeller.
Göz sağlığına faydalıdır.
Demir eksikliğini bitirir.
Meme kanserini önler.



Hollywood yıldızı , beslenme sırrını açıkladı. 50 yaşındaki oyuncu, sabah kahvaltıda yumurta yiyerek genç ve formda kaldığını açıkladı.

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