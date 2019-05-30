Sürpriz yumurta

Her yaştan insanın kahvaltıda severek tükettiği yumurta faydalı içeriği ile dikkat çekiyor. Protein içeriği ile kalbi ve beyni koruyan yumurtanın sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
İyi kolesterolü yükseltir.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kas ve kemikleri güçlendirir
Beyni korur. Alzheimer'ı engeller.
Göz sağlığına faydalıdır.
Demir eksikliğini bitirir.
Meme kanserini önler.
Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, beslenme sırrını açıkladı. 50 yaşındaki oyuncu, sabah kahvaltıda yumurta yiyerek genç ve formda kaldığını açıkladı.
İyi kolesterolü yükseltir.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kas ve kemikleri güçlendirir
Beyni korur. Alzheimer'ı engeller.
Göz sağlığına faydalıdır.
Demir eksikliğini bitirir.
Meme kanserini önler.
Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, beslenme sırrını açıkladı. 50 yaşındaki oyuncu, sabah kahvaltıda yumurta yiyerek genç ve formda kaldığını açıkladı.
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